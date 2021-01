Anlässlich des 16. Todestages von Oury Jalloh hat die Initiative zur Bewahrung des Andenkens an den geflüchtete Mann aus Sierra-Leone angekündigt, vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen.

Dieser solle den Tod des Mannes in Dessau aufklären. Derzeit laufe eine Verfassungsbeschwerde gegen die Einstellung des Verfahrens, sagte eine Sprecherin der Initiative der Zeitung "Neues Deutschland". Sie gehe davon aus, dass über diese negativ entschieden werde. Der nächste Schritt sei dann der Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die Initiatiatoren setzen sich ebenfalls dafür ein, dass in Sachsen-Anhalt ein Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Falles einberufen wird.



Mit einer Kundgebung vor der Landesvertretung Sachsen-Anhalts in Berlin hat die Gedenkinitiative heute an den Tod Oury Jallohs vor 16 Jahren erinnert. Nach Polizeiangaben beteiligten sich daran rund 150 Menschen. Bundesweit waren zwölf Gedenkveranstaltungen für den heutigen Tag geplant.



Nach offizieller Version soll sich der damals 36-jährige Oury Jalloh im Keller des Dessauer Polizeireviers selbst angezündet haben, obwohl er an Händen und Füßen gefesselt war. Brandgutachter, Mediziner und Kriminologen erklärten dagegen mehrfach, dass dies nicht möglich sei. Die Todesumstände Jallohs sind bis heute ungeklärt.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.