Der Streit um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags sorgt in der Regierungskoalition von Sachsen-Anhalt weiter für Streit.

SPD und Grüne warfen dem CDU-Landesvorsitzenden Stahlknecht vor, den Streit nutzen zu wollen, um Ministerpräsident Haseloff - ebenfalls CDU - zu stürzen. Stahlknecht hatte in einem Interview heute nicht ausgeschlossen, mit einer Minderheitsregierung weiterzuregieren, sollte die Koalition den Streit nicht überstehen. Grünen-Fraktionschefin Lüddemann erklärte per Twitter, jetzt bestehe Klarheit. Es sei der CDU nie um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegangen, sondern um den Sturz von Haseloff und die Vorbereitung einer Minderheitsregierung mit der AfD. SPD-Fraktionschefin Pähle warf Stahlknecht vor, persönliche Ziele zu verfolgen. Hier wolle jemand die Chance ergreifen, den Machtkampf in der CDU doch noch für sich zu entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.