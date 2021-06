Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt führten Beobachter den unerwartet großen Vorsprung der CDU in erster Linie auf die Popularität von Ministerpräsident Haseloff zurück. Es könnte aber noch einen anderen Grund geben. Weil Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD vorhersagten, haben möglicherweise Wähler auch aus taktischen Gründen CDU gewählt.

Mehrere Institute hatten im Vorfeld der Abstimmung ein enges Rennen der Partei von Ministerpräsident Reiner Haseloff mit der AfD gesehen. Am Wahlabend lagen beide Parteien dann 16 Prozentpunkte auseinander. Nach Einschätzung von Experten und Politikern spielten die Umfragen der CDU auf jeden Fall in die Karten.



"Ich glaube, das hat zu vielen Wählerwanderungen geführt, von Linken, SPD und Grünen zur CDU", sagte der Darmstädter Politologe Christian Stecker der Deutschen Presse-Agentur. "In dem Moment, in dem es darum ging, die AfD nicht zur stärksten Kraft zu machen, haben sich einige entschieden, strategisch zu wählen. Und dadurch sind der CDU noch Wählerinnen und Wähler zugeflossen."



Umfragen suggerierten allerdings eine Präzision, die es vor allem im Osten mit der geringen Parteienbindung nicht gebe, gab Stecker zugleich zu bedenken. Den Wählern müsse daher ein kritischer Umgang mit den Daten vermittelt werden. "Ein Balken, der angibt, dass die AfD vielleicht einen Prozentpunkt hinter der CDU liegt, es aber auch zehn sein können, wäre schon hilfreich", so der Politologe.

Linken-Chefin: "Es war eine Sicherheitswahl"

Politiker verschiedener Parteien glauben ebenfalls, dass die Umfragen das Ergebnis beeinflusst haben, auch Wahlsieger Reiner Haseloff selbst. Er sagte in Berlin, die CDU habe von seiner klaren Abgrenzung zur AfD profitiert. Umfragen, in denen ein Sieg der AfD möglich erschienen sei, hätten viele CDU-Wähler mobilisiert.



Linken-Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow erklärte, es habe in Sachsen-Anhalt eine Polarisierung zwischen CDU und AfD gegeben und eine "Sicherheitswahl von etlichen Leuten, die sonst die Linke gewählt hätten". Diese Wähler hätten schlicht verhindern wollen, dass die AfD stärkste Kraft werde. Tatsächlich hat die Linke nach Angaben des Instituts Infratest-dimap 14.000 Wähler an die CDU verloren.



Indes hatten nicht alle Meinungsforschungsinstitute ein knappes Rennen in Sachsen-Anhalt vorhergesagt. Am besten schnitt im Rückblick die Forschungsgruppe Wahlen ab, die die CDU drei Tage vor der Abstimmung deutlich vorne sah - wenn auch nicht mit so großem Abstand, wie ihn die Partei am Wahlabend erreichte.

