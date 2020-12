In Sachsen-Anhalt hat Ministerpräsident Haseloff Innenminister Stahlknecht entlassen. Er zog damit die Konsequenzen aus einem nicht abgesprochenen Interview Stahlknechts zum Streit in der Regierungskoalition über den Rundfunkbeitrag.

Der CDU-Politiker sprach in Magdeburg von einem "schwer gestörten Vertrauensverhältnis" zu seinem Parteikollegen. Stahlknecht habe während seiner laufenden Bemühungen, das Regierungsbündnis mit SPD und Grünen zu stabilisieren, unabgestimmt und öffentlich den Koalitionsbruch in den Raum gestellt, betonte Haseloff. In dem Interview hatte Stahlknecht nicht ausgeschlossen, mit einer allein von der CDU gebildeten Minderheitsregierung weiterzuregieren.



SPD und Grüne warfen Stahlknecht daraufhin vor, den Streit nutzen zu wollen, um Haseloff zu stürzen. Grünen-Fraktionschefin Lüddemann erklärte per Twitter, jetzt bestehe Klarheit. Es sei der CDU nie um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegangen, sondern um den Sturz von Haseloff und die Vorbereitung einer Minderheitsregierung mit der AfD.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.