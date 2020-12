Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff hat seinen Innenminister Stahlknecht entlassen. Er zog damit die Konsequenz aus einem Interview Stahlknechts zum Streit in der schwarz-rot-grünen Regierungskoalition über eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags.

Darin hatte der CDU-Landesvorsitzende angedeutet, mit einer allein von der CDU gebildeten Minderheitsregierung weiterzuregieren, wenn es keine Einigung geben sollte. Dies hatte Haseloff wiederholt ausgeschlossen. Er sprach in Magdeburg von einem "schwer gestörten Vertrauensverhältnis" zu seinem Parteikollegen.



Die Grünen-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt begrüßte die Entlassung des Innenministers. Stahlknecht habe auf offener Bühne einen Königsmord angekündigt und eine Minderheitsregierung mit Hilfe der AfD vorbereitet, so Fraktionschefin Lüddemann. Die Entscheidung sei deshalb sachgerecht und angemessen. SPD-Generalsekretär Klingbeil forderte die Spitze der Bundes-CDU auf, dem Konflikt in der Landes-CDU in Sachsen-Anhalt nicht tatenlos zuzusehen. Parteichefin Kramp-Karrenbauer müsse verhindern, dass die CDU gemeinsame Sache mit der AfD mache, so Klingbeil.

Streit um Erhöhung des Rundfunkbeitrags

Stahlknecht und die CDU-Fraktion im Landtag wollen der geplanten Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent pro Monat nicht zustimmen. Stahlknecht begründet dies unter anderem damit, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit "erhobenem Zeigefinger" berichte und ein falsches Bild von Ostdeutschland zeichne. Haseloff und seine Koalitionspartner SPD und Grüne sind für eine Beitragserhöhung. Grünen-Fraktionschefin Lüddemann erklärte per Twitter, es sei der CDU in Sachsen-Anhalt nie um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegangen, sondern um den Sturz Haseloffs und die Vorbereitung einer Minderheitsregierung mit der AfD.



Alle anderen Bundesländer haben der Beitragserhöhung bereits zugestimmt. Ohne das Einverständnis Sachsen-Anhalts kann sie aber nicht in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.