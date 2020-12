In Sachsen-Anhalt hat Ministerpräsident Haseloff überwiegend Zustimmung für seine Entscheidung erhalten, Innenminister Stahlknecht (beide CDU) zu entlassen. Positive Reaktionen kommen sowohl von den Koalitionsparteien SPD und Grüne als auch aus der Opposition.

"Wir haben die Entscheidung des Ministerpräsidenten mit Respekt zur Kenntnis genommen", teilte SPD-Fraktionschefin Pähle mit. "In einer Zeit, in der die Demokratie innerhalb und außerhalb der Parlamente bekämpft wird, kommt es besonders auf Haltung an", so Pähle. "Reiner Haseloff hat heute Haltung gezeigt."



Die Entlassung Stahlknechts zeige, dass der Regierungschef "den Auftrag an diese Koalition ernst nimmt, in schwieriger Lage demokratische Mehrheiten sicherzustellen".

"Ankündigung eines Königsmordes"

Auch die Grünen äußerten Zustimmung. Stahlknecht habe auf offener Bühne einen Königsmord angekündigt und eine Minderheitsregierung mit Hilfe der AfD vorbereitet, sagte Fraktionschefin Lüddemann der Deutschen Presse-Agentur. Die Entscheidung Haseloffs sei deshalb sachgerecht und angemessen.



Die oppositionelle Linke nannte den Schritt alternativlos. "Damit ist der Richtungskampf innerhalb der CDU Sachsen-Anhalt offen ausgebrochen", sagte Fraktionschefin von Angern. Die CDU sei tief gespalten, "es stehen sich unversöhnliche Flügel gegenüber". Haseloff müsse jetzt die Vertrauensfrage stellen, erklärte von Angern. Dies forderte auch die nicht im Landtag vertretene FDP.

Umstrittenes Interview - Streit um Rundfunkgebühren

Mit der Entlassung seines Innenministers hatte Haseloff am Nachmittag die Konsequenz aus einem Interview Stahlknechts gezogen. Darin hatte der Innenminister und CDU-Landesvorsitzende angedeutet, mit einer allein von der CDU gebildeten Minderheitsregierung weiterzuregieren, wenn es in der Koalition mit SPD und Grünen keine Einigung über den Rundfunkbeitrag geben sollte. Dies hatte Haseloff wiederholt ausgeschlossen. Er sprach in Magdeburg von einem "schwer gestörten Vertrauensverhältnis" zu seinem Parteikollegen.



Zur Stunde berät der CDU-Landesvorstand über die Lage. Dabei dürfte es um die Frage gehen, ob Stahlknecht die Landespartei weiter führen soll.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.