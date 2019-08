Sachsen-Anhalt nimmt als erstes Bundesland die angebotene Hilfe der Bundeswehr gegen die Borkenkäferplage in den Wäldern in Anspruch.

Ministerpräsident Haseloff sagte in Magdeburg, man habe eine entsprechende Offerte von Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer dankend angenommen. In Gesprächen mit der Truppe und den betroffenen Waldbesitzern werde nun geklärt, wie die Unterstützung genau ausfallen solle. Möglich sei etwa, dass die Bundeswehr beschädigte und tote Bäume beseitige.



Kramp-Karrenbauer hatte die Hilfe am Dienstag angeboten. Die deutschen Wälder sind durch die Borkenkäfer, aber auch durch Stürme, Hitze und Trockenheit schwer geschädigt.



Die thüringische Landesregierung beschloss ein Nothilfeprogramm für die Wälder, die stark unter Trockenheit und Borkenkäfer-Befall leiden. Wie die Staatskanzlei in Erfurt mitteilte, sollen in den kommenden zehn Jahren rund 500 Millionen Euro eingesetzt werden, um kranke und abgestorbene Bäume zu bergen und neue zu pflanzen.



Schätzungen gehen davon aus, dass in Thüringen allein bis Jahresende etwa 600.000 Buchen wegen Trockenheit absterben und fünf bis sechs Millionen Fichten Opfer des Borkenkäfers werden.