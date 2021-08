Im Kampf gegen den Lehrer-Mangel starten kommende Woche 128 Quereinsteiger in Sachsen-Anhalt in einen Qualifikationskurs.

Die Vorbereitungen auf den Schulalltag dauerten knapp vier Wochen, teilte das Bildungsministerium in Magdeburg mit. Inhaltlich werde es dabei unter anderem um Unterrichtsmethoden, Unterrichtsplanung und das Schulgesetz gehen. In Sachsen-Anhalt wird seit Jahren ein massiver Mangel an Lehrkräften beklagt. Insgesamt fehlen nach Berechnungen der Landesregierung etwa 500 Personen. Für die jüngst abgeschlossenen Koalitionsverhandlungen von CDU, SPD und FDP hatte das Thema daher eine besondere Bedeutung.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.