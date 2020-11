Der Streit in Sachsen-Anhalt über die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags wird nun Thema im Koalitionsausschuss.

Spitzenvertreter von CDU, SPD und Grünen wollen sich dazu morgen in Magdeburg treffen. Die Grünen hatten mit einem Ende der Zusammenarbeit gedroht, sollte die CDU bei der Landtagsabstimmung gemeinsam mit der oppositionellen AfD gegen Beitragsanhebung votieren. Die CDU müsse sich entscheiden, ob sie das Bündnis der Stabilität in der politischen Mitte fortsetzen wolle, erklärte der Grünen-Landesvorstand.



Die CDU-Fraktion will der erstmaligen Erhöhung des Rundfunkbeitrags nach elf Jahren um 86 Cent nicht zustimmen. Damit könnte sie den gesamten Medienänderungs-Staatsvertrag bundesweit zu Fall bringen. Damit dieser in Kraft treten kann, ist die Zustimmung aller Landesparlamente nötig.

