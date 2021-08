CDU, SPD und FDP haben ihre Koalitionsverhandlungen in Sachsen-Anhalt bis Montag vertagt.

Das meldete die Deutsche Presse-Agentur am Vormittag. Eigentlich wollten die Parteien ihre Gespräche in Magdeburg bis zum Ende der Woche abschließen. Über den Inhalt der jüngsten 15 stündigen Beratungen ist nichts bekannt. Die Verhandlungen waren zuvor bereits einmal nach Unstimmigkeiten vertagt worden. Dem Vernehmen nach soll es damals zu Differenzen über die Verteilung von Ministerposten gekommen sein. Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni war Haseloffs CDU stärkste Kraft geworden

