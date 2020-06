Sachsen-Anhalts Justizministerin Keding hat Konsequenzen aus dem Fluchtversuch des Halle-Attentäters angekündigt.

Die CDU-Politikerin sprach von einem "furchtbaren Vorfall". Das Gefängnispersonal habe ganz offensichtlich Vorschriften verletzt. Sie bestellte für morgen die Gefängnisleitung ins Ministerium ein.



Heute war bekannt geworden, dass der Mann bei einem Hofgang über einen Zaun geklettert und rund fünf Minuten unbeaufsichtigt war. Der Raum, den er in dieser Zeit erreichte, war abgeschlossen, so dass er in den Hof zurückkehrte und dort in Gewahrsam genommen wurde. Nach Angaben des Justizministeriums muss der Häftling außerhalb der kameraüberwachten Zelle stets von zwei Beamten begleitet werden.



Der Mann hatte im Oktober versucht, gewaltsam in die Synagoge von Halle einzudringen. Die Tür hielt seinen Schüssen stand. Vor dem Gebäude und in der Nähe erschoss er zwei Menschen.