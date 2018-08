Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt haben in den vergangenen fünf Jahren rund neun Millionen Euro Fördergeld für Hygienemaßnahmen bekommen.

41 der 45 Krankenhäuser im Land nutzten das bundesweite Sonderprogramm der Krankenkassen, wie der Verband der Ersatzkassen mitteilte. Das Geld wurde demnach verwendet, um Maßnahmen für eine verstärkte Hygiene und weniger Infektionen in den Krankenhäusern zu finanzieren. Von 2013 bis 2017 flossen bundesweit insgesamt 328,8 Millionen Euro.



Die Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt verwendeten nach den Angaben einen Großteil des Geldes für Personalkosten, zudem wurden Fortbildungen und Beratungsleistungen finanziert. Derzeit läuft demnach die zweite Förderrunde. Bis 2020 können bundesweit weitere 102 Millionen Euro für mehr Hygiene in den Kliniken fließen.



Bei Patienten und Ärzten sind Krankenhauskeime gleichermaßen gefürchtet. Immer wieder sterben Menschen an Infektionen. In Berlins Krankenhäusern zum Beispiel sind seit 2009 nach offiziellen Zahlen 534 Menschen an sogenannten Krankenhauskeimen gestorben. Am häufigsten infizierten sich die Patienten mit dem Keim MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus). Von 2.352 Betroffenen starben 198 Patienten. Der Keim kann Hautentzündungen wie Geschwüre, Wundinfektionen und Entzündungen einzelner Organe verursachen. Deutlich weniger Infektionen gab es zwar mit dem Darmkeim Clostridium difficile (964), jedoch deutlich mehr Todesfälle (327).



Die Keime kommen nicht nur aus dem Krankenhaus, sondern gelangen auch von außen hinein. Besucher und Mitarbeiter tragen diese am Körper, ohne zu erkranken. Erst bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem - wie bei manchen Krankenhauspatienten - lösen sie schwere Infektionen aus. Die Patientenschutz-Stiftung fordert schärfere Vorschriften. Sie fordert in jeder Klinik Eingangs- und Ausgangsscreenings verbindlich für alle Patienten festzulegen.



Die Zahl der in Deutschland der mit MRSA Infizierten Menschen ist jedoch nach Angaben von Experten seit mehr als drei Jahren rückläufig. Nachdem die Anzahl der Besiedelten und Erkrankten von 2001 bis 2010 kontinuierlich zugenommen habe, hätten die Gegenmaßnahmen gegriffen, sagte die Kölner Hygiene-Fachärztin Frauke Mattner Anfang des Jahres.