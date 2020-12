In Deutschland gibt es Kritik an den Verantwortlichen, die gestern schon Impfungen in Sachsen-Anhalt ermöglicht hatten.

In einem Seniorenzentrum in Halberstadt war mehreren Bewohnern die erste Dosis des Vakzins von Biontech und Pfizer gespritzt worden - einen Tag vor dem offiziellen Impf-Start. Ministerpräsident Haseloff erklärte, er habe davon durch eine SMS von Bundesgesundheitsminister Spahn erfahren und sei ebenso verwundert gewesen wie dieser. Der Technische Leiter des Impfzentrums im Landkreis Harz, Kramer, verteidigte das Vorgehen. Es sei immer gesagt worden, bei Corona zähle jeder Tag, betonte Kramer in der "Bild"-Zeitung. Kein Mensch hätte verstanden, wenn man gewartet hätte, obwohl alles bereit gewesen sei.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.