Der Parteirat der SPD in Sachsen-Anhalt berät über den anhaltenden Koalitionsstreit um eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags.

Die SPD-Fraktionschefin im Magdeburger Landtag, Pähle, sagte dem NDR, die CDU müsse sich deutlich von der AfD abgrenzen. Zugleich betonte sie, sie setze sehr darauf, dass die drei Koalitionsparteien sich einigten. Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen in Sachsen-Anhalt, Striegel, sagte im Deutschlandfunk, vor allem Machtkämpfe in der CDU spielten bei dem Streit eine Rolle und weniger die Erhöhung des Rundfunkbeitrages. Die Bundesvorsitzende der Linkspartei, Kipping, forderte ein Eingreifen der Bundes-CDU. CDU-Generalsekretär Ziemiak warf dagegen SPD und Grünen vor, die Koalition in Sachsen-Anhalt platzen lassen zu wollen.



Ministerpräsident Haseloff hatte gestern Innenminister Stahlknecht entlassen, nachdem dieser im Koalitionsstreit mit einer Minderheitsregierung gedroht hatte.

