Die Präsidentin des Landtags von Sachsen-Anhalt, Brakebusch, hat sich für einen differenzierten Umgang mit der AfD ausgesprochen.

An manchen Stellen müsse man miteinander reden, sagte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk. Sie verwies auf eine hohe Zahl der AfD-Abgeordneten im Parlament in Magdeburg. Zugleich machte sie deutlich, dass es keine Koalition oder Regierungszusammenarbeit mit der AfD geben könne. Es gehe darum, sich massiv abzugrenzen, aber nicht auszugrenzen.



Nach den Stimmenverlusten bei der Landtagswahl in Thüringen hatten dort 17 CDU-Kommunalpolitiker in einem Schreiben die Bereitschaft zu Gesprächen mit allen demokratisch gewählten Parteien gefordert - also auch mit der AfD und der Linken. Die CDU-Bundesspitze lehnt dies kategorisch ab und verweist auf einen entsprechenden Beschluss der Parteitages.