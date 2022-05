Geburtshilfe

Mehr Geburten im Universitätsklinikum Halle (dpa / Waltraud Grubitzsch)

Das teilte die Landesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion mit. Bayern fördert mit dem Bonus freiberuflich tätige Hebammen, die Geburtshilfen anbieten.

Deutschlandweit fehlen Hebammen. Die Leiterin des Studiengangs Hebammenwissenschaft an der Fachhochschule des Mittelstands in Hannover erklärte kürzlich der Deutschen Presse-Agentur, manche Kreißsäle würden deshalb vorübergehend abgemeldet oder müssten - besonders in kleinen Häusern - ganz geschlossen werden. Neben besseren Verdienstmöglichkeiten seien unter anderem bürokratische Entlastungen nötig.

