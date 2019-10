Die Landtagsfraktion der Linken in Sachsen-Anhalt fordert den Generalbundesanwalt auf, im Fall des 2005 in Polizeigewahrsam gestorbenen Asylbewerbers Oury Jalloh zu ermitteln.

Angesichts der Bedeutung des Falls und der Schwere des Verdachts sei die Bundesanwaltschaft die richtige Instanz, hieß es von der Fraktion. Die innenpolitische Sprecherin Quade forderte zudem erneut einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss.



Eine Initiative in Gedenken an den gestorbenen Asylbewerber Jalloh hatte gestern ein neues ärztliches Gutachten veröffentlicht. Das belegt, dass Jallohs Leichnam neben dem bereits bekannten Bruch des Nasenbeins weitere Verletzungen wie einen Bruch des vorderen Schädeldaches und eine gebrochene Rippe aufwies. Die Aufklärungsinitiative geht davon aus, dass Jalloh vor seinem Tod durch Dritte verletzt wurde. Eine Selbstverletzung oder ein Sturz seien weitgehend ausgeschlossen.



Das forensisch-radiologische Gutachten war Mitte Oktober an der Universitätsklinik Frankfurt am Main erstellt worden. Es soll dem Oberlandesgericht Naumburg bei seiner Entscheidung, den Fall juristisch abzuschließen, in der vergangenen Woche bereits vorgelegen haben. Oury Jalloh war in einer Dessauer Polizeizelle, gefesselt auf einer Matratze liegend, verbrannt. Die genauen Umstände sind bis heute nicht geklärt.