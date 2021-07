In Magdeburg hat die Otto-von-Guericke-Universität mit den Vorbereitungen für den baldigen Einsatz autonom fahrender Busse begonnen.

Dazu machten die Forschenden am Rande der Altstadt erste Fahrversuche mit dem französischen Kleinbus EZ10, der Platz für sechs Fahrgäste hat. Kommende Woche beginne die Schulung der Mitarbeiter und danach der Testbetrieb, hieß es. Dann könnten sich Interessierte von dem intelligenten fahrerlosen Kleinbus zwischen der Seumestraße über die Sternbrücke in den Stadtpark und zurück fahren lassen. Das Fahrzeug fährt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 Kilometer pro Stunde und eignet sich nach Uni-Angaben für Strecken von bis zu fünf Kilometer.



Autonome Busse gelten als vielversprechende Zukunftstechnologie für die sogenannte letzte Meile, die Distanz zwischen Wohnort und Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, etwa durch einen Bahnhof.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.