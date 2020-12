Der Medienausschuss des sachsen-anhaltinischen Landtags hat die Beratungen über den Rundfunkbeitrag vertagt.

Das teilte die SPD-Fraktion per Twitter mit. Die Mitglieder des Ausschusses sollen sich in einer Woche erneut zusammensetzen. Vor dem Beginn der Sitzung hatte SPD-Fraktionschefin Pähle gesagt, die Regierungsfraktionen wollten weiterhin nach einem einvernehmlichen Weg suchen.



Zuvor hatten sich die Fronten innerhalb der schwarz-rot-grünen Koalition in Magdeburg im Streit über eine Erhöhung des Beitrags verhärtet. In der Nacht waren die Fraktionen nach dreistündiger Krisensitzung ohne Ergebnis auseinander gegangen. Die Gespräche im Medienausschuss sollten mehr Klarheit in die Verhandlungen bringen.



Die CDU-Fraktion lehnt - wie die AfD - die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent auf 18 Euro 36 zum neuen Jahr ab . Die Ablehnung könnte den Medienänderungs-Staatsvertrag bundesweit zu Fall bringen, da er von allen Ländern angenommen werden muss.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.