Die Suspendierung einer Polizistin in Sachsen-Anhalt, die eine Brief-Freundschaft mit dem Attentäter von Halle gehabt haben soll, hat offenbar weitere Konsequenzen.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, gibt es Überlegungen, künftig alle Polizeianwärter vor der Einstellung vom Verfassungsschutz überprüfen zu lassen. Sachsen-Anhalts Innenministerin Zieschang kündigte an, dem Landtag in der kommenden Woche die bisherigen Erkenntnisse vorzulegen. Zudem lobte die CDU-Politikerin das Vorgehen der Polizei. Schutzmechanismen hätten positiv gewirkt, sodass der Fall sehr schnell bekannt geworden und reagiert worden sei.



Medienberichten zufolge hatte die suspendierte Polizistin mehr als zehn Briefe an den verurteilten Rechts-Terroristen geschrieben, die bei einer Zellen-Durchsuchung

des Gefangenen entdeckt wurden. Die Polizistin habe einen falschen Namen und eine falsche Adresse angegeben, hieß es.

