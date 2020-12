Das Land Sachsen-Anhalt will Lebensmittelgeschäfte als zentrale Treffpunkte in Dörfern fördern.

Sowohl die Planung als auch die Umsetzung könne finanziell unterstützt werden, teilte das Landwirtschaftsministerium in Magdeburg mit. Es verwies unter anderem auf den Dorfladen Deersheim im Harz, wo in einem ehemaligen Ochsenstall zugleich ein Café, eine Markthalle und eine Poststelle eingerichtet wurde. Ministerin Dalbert von den Grünen sagte, die Einkaufsmöglichkeit in einem Dorf sei mehr als ein Lebensmittelgeschäft. Sie sei ein zentraler Treffpunkt für die Menschen. Private Initiativen für solche Dorfläden wie auch Kommunen könnten in den nächsten Wochen Anträge stellen.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.