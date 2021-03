Nach Rechtsextremismus-Vorwürfen sieht eine Sonderkommission die Polizei in Sachsen-Anhalt grundsätzlich entlastet.

Es habe jedoch Einzelfälle "fremdenfeindlichen Handelns" und "unsensiblen Sprachgebrauch" gegeben, sagte die Leiterin Uta Wilkmann in Magdeburg. So sei etwa deutlich geworden, dass der ehemalige Kantinenpächter in der Landesbereitschaftspolizei lange Zeit als "Jude" bezeichnet worden sei, weil Beamte die Preise dort als hoch erachtet hätten. In einem anderen Fall hätten Polizeianwärter aus der Landesbereitschaftspolizei von "Themenkontrolltagen" gesprochen wie "Faschisten-Dienstag", an dem nur Ausländer, und "Fetten-Mittwoch", an dem nur Übergewichtige kontrolliert worden seien. Es habe keine Anhaltspunkte gegeben, dass Dienstvorgesetzte das geduldet oder angeordnet hätten. Es sei davon auszugehen, dass die Anwärter diese Begriffe unbedacht benutzt hätten. Disziplinarrechtliche Folgen habe es in keinem Fall gegeben. Hinweise auf "institutionellen Antisemitismus, Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit" habe man nicht gefunden.



Die Sonderkommission war im Oktober 2020 beim Justizministerium eingerichtet worden. Zuvor hatte es anonyme Hinweise auf Vorgänge bei der Polizei in Sachsen-Anhalt gegeben.



