Die CDU in Sachsen-Anhalt hat wegen Rechtsextremismus-Vorwürfen ein Ausschlussverfahren gegen ein Parteimitglied in die Wege geleitet.

Der Landesvorsitzende Stahlknecht sagte der Deutschen Presse-Agentur, Äußerungen des Mitglieds in einer Chat-Gruppe seien nicht tolerierbar. Nach Angaben der CDU in Sachsen-Anhalt streitet der Mann die Vorwürfe ab.



In dem Landesverband hatte es bereits im vergangenen Jahr eine Debatte um den Umgang mit rechtsextremen Umtrieben von Parteimitgliedern gegeben. Ein Kreispolitiker war nach entsprechenden Vorwürfen aus der CDU ausgetreten. Der Kreisverband Anhalt-Bitterfeld hatte zunächst an ihm festgehalten.