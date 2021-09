In Sachsen-Anhalt ist eine Polizistin suspendiert worden, die mit dem antisemitischen Attentäter von Halle eine monatelange Brief-Freundschaft geführt haben soll.

Dabei hat sie mehr als zehn Briefe an den verurteilten Rechts-Terroristen geschrieben, die bei einer Zellen-Durchsuchung entdeckt wurden. Die Polizistin habe einen falschen Namen und eine falsche Adresse angegeben.



Der Landesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus äußerte schockiert. Der Vorgang wirke sich negativ auf das Sicherheitsempfinden und das Vertrauen der jüdischen Gemeinde in die Polizei aus, teilte der Verband dem MDR mit. Die Betroffenen hätten Angst, antisemitische Vorfälle bei der Polizei zu melden. Vertreter von SPD und Grünen sprachen von einem unfassbaren Vorgang. Das Innen- und Justizministerium von Sachsen-Anhalt wollte sich zunächst nicht äußern. - Der rechtsextreme Attentäter hatte vor zwei Jahren versucht, die Synagoge in Halle zu stürmen. Als das scheiterte, erschoss er zwei Passanten in der Stadt. Er wurde zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt.

