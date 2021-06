Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat Ministerpräsident Haseloff mehrere Optionen zur Regierungsbildung. Die FDP erteilt einer schwarz-rot-gelben Koalition eine Absage, die Grünen würden gerne weiter mitregieren. Und SPD-Chef Walter-Borjans hält ein schwarz-rotes Zweierbündnis für unwahrscheinlich.

CDU und SPD hätten laut dem vorläufigen amtlichen Wahlergebnis eine hauchdünne Mehrheit im Landtag von Sachsen-Anhalt. Um komfortabler zu regieren, könnten sie die FDP dazuholen. Doch daraus dürfte nach den Worten der Spitzenkandidatin nichts werden. Hüskens sagte in Berlin, sie sehe die FDP nicht als "Komfortpartner" oder "Reserverad" in einer Regierung. Als weitere Option nannte Hüskens ein Jamaika-Bündnis aus CDU, FDP und Grünen. Der Ball liege aber jetzt im Feld von Ministerpräsident Haseloff.



Der SPD-Bundesvorsitzende Walter-Borjans hält ein Zweierbündnis aus CDU und SPD in Sachsen-Anhalt für unwahrscheinlich. Ein solches hätte eine Mehrheit von nur einer Stimme im Landtag, sagte er im MDR. Walter-Borjans äußerte außderem Zweifel an der "Stabilität der CDU-Fraktion". Mit Blick auf die AfD betonte er, die Union habe sich in den vergangenen Monaten und Jahren nicht als ganz stabile Brandmauer nach rechts erwiesen. Der CDU-Vorsitzende Laschet dagegen bezeichnete seine Partei als "Bollwerk gegen Extremismus" und betonte, dass die Landespartei nun mehrere Koalitions-Optionen "in der demokratischen Mitte" habe.



Die Grünen in Sachsen-Anhalt signalisierten ihre Bereitschaft, auch künftig an der Regierung beteiligt zu sein. Die Vorsitzende der Landtagsfraktion, Lüddemann, sagte der Deutschen Presse-Agentur, man könne zwar auch in der Opposition viele schöne Konzepte schreiben, aber richtig umsetzen könne man sie nur in der Regierung.



Ministerpräsident Haseloff hält sich bisher offen, mit wem er künftig regieren will. Am Abend wird nach seinen Angaben der Landesvorstand über die Regierungsbildung beraten. Morgen werde sich die Fraktion konstituieren und es werde ein Fraktionsvorsitzender gewählt. Im Laufe der Woche würden voraussichtlich die Termine gemacht, mit wem man über eine mögliche Zusammenarbeit spreche. Haseloff betonte, dass man sich nicht hetzen lasse.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.