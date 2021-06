Der Präsident der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt, Hünecke, hat davor gewarnt, die Amalgam-Nutzung bei Zahnfüllungen zu früh aufzugeben.

Das Metallgemisch sei preisgünstig, widerstandsfähig und könne auch bei großen Löchern verwendet werden, sagte er dem MDR-Rundfunk. Füllungen blieben jahrzehntelang intakt, das schaffe kein Kunststoff oder ähnliches. Der Direktor der Poliklinik für Zahnerhaltung an der Philipps-Universität Marburg, Frankenberger, sagte der "Süddeutschen Zeitung", er sei froh, dass Amalgam noch zur Auswahl stehe. Das Material töte auch Bakterien ab, was eine sogenannte Sekundärkaries an der Grenzfläche zum gesunden Zahn verhindere. Außerdem seien heute nur noch fünf Prozent der Füllungen aus Amalgam. Die meisten Menschen würden heute zahnfarbene Füllungen bevorzugen.



Ende Mai hatten rund 50 Organisation aus den Bereichen Medizin und Umweltschutz die Bundesregierung in der sogenannten Bonner Amalagam-Erklärung aufgefordert, das geplante Verbot in der EU um fünf Jahre auf 2025 vorzuziehen. Sie argumentieren neben den Gesundheitsaspekten mit Belastungen für Luft und Wasser. Amalgam ist quecksilberhaltig. Laut dem Bundesumweltamt ist die Belastung für die Natur eher gering. Zwar werde der Großteil der Quecksilberemissionen von Menschen verursacht, führte Experte Ingo Kirst aus, der Anteil von Zahnamalgam sei aber nur klein. Problematische seien vor allem Kohlekraftwerke, die Zement- und Metallindustrie und die Goldgewinnung.

17.06.2021