Rund acht Monate nach dem Attentat auf die Synagoge in Halle in Sachsen-Anhalt hat die Landesregierung weitere Mittel für den Schutz der jüdischen Gemeinden beschlossen.

Mit dem Geld sollten Sicherheitsvorkehrungen an Synagogen und allen anderen Einrichtungen finanziert werden, die dem jüdischen Leben dienten, teilte die Staatskanzlei nach einer Kabinettssitzung mit. Ministerpräsident Haseloff von der CDU betonte, nach den Sofortmaßnahmen gehe es nun um die nachhaltige Stärkung der Sicherheit der Einrichtungen. Details über die geplanten Schutzmaßnahmen nannte die Regierung nicht, um das Konzept nicht zu gefährden. Am 9. Oktober vergangenen Jahres, dem jüdischen Feiertag Jom Kippur, hatte ein rechtsextremer bewaffneter Mann versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen, was ihm nicht gelang. Anschließend tötete er zwei Passanten und verletzte mehrere schwer, bevor ihn die Polizei festnehmen konnte.