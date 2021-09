Sachsen-Anhalt wird künftig von einem Bündnis aus CDU, SPD und FDP regiert. Als letzte der drei Parteien stimmten die Liberalen dem ausgehandelten Koalitionsvertrag zu. Ein außerordentlicher Parteitag sprach sich am Abend bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme dafür aus.

In Magdeburg dankte die FDP-Landesvorsitzende Hüskens den Delegierten für das klare Votum. Bei der CDU hatte eine Mitgliederbefragung eine Zustimmung von mehr als 92 Prozent ergeben, wie Landesparteichef Schulze am Nachmittag mitteilte. Die SPD hatte ihr Mitgliedervotum zu dem Bündnis bereits vorige Woche abgeschlossen.



Der Koalitionsvertrag soll am Montag unterzeichnet werden. Am Donnerstag will sich Ministerpräsident Haseloff zur Wiederwahl stellen, anschließend soll das Kabinett vereidigt werden. Es wäre die erste gemeinsame Landesregierung von CDU, SPD und FDP seit mehr als 60 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.