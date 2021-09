In Sachsen-Anhalt könnte die Koalition aus CDU, SPD und FDP schon in der kommenden Woche ihre Arbeit aufnehmen.

Nach der SPD haben auch die CDU-Mitglieder in dem Bundesland dem Entwurf des Koalitionsvertrags zugestimmt. Die Mitgliederbefragung ergab nach Angaben von CDU-Landeschef Schulze eine Zustimmung von mehr als 92 Prozent. Schulze sprach vom einem "extrem guten Ergebnis", das sich schon in den vergangenen Wochen abgezeichnet habe.



Stimmt am Abend noch die FDP auf ihrem Parteitag in Magdeburg zu, kann der Koalitionsvertrag am kommenden Montag unterzeichnet werden. Drei Tage später könnte die neue Koalition dann den CDU-Politiker Haseloff erneut zum Ministerpräsidenten wählen. Es wäre die erste gemeinsame Landesregierung von CDU, SPD und FDP seit mehr als 60 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.