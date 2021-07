Kommt in Sachsen-Anhalt die sogenannte "Deutschland-Koalition"? In der Landeshauptstadt Magdeburg haben Vertreter von CDU, SPD und FDP erstmals in dieser Konstellation Sondierungsgespräche geführt. Für den Vormittag ist eine Pressekonferenz angekündigt.

Nach dem Treffen hatte sich gestern keine der Parteien zu möglichen Ergebnissen geäußert. Das Gespräch fand nach der konstituierenden Sitzung des Landtags in Magdeburg statt.



Rechnerisch verfügen CDU und SPD bereits zu zweit über eine knappe Mehrheit von einer Stimme im Landtag. Eine sogenannte Deutschlandkoalition, an der auch die FDP beteiligt wäre, würde über 56 der 97 Sitze verfügen. Es wäre das erste derartige Bündnis auf Landesebene.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.