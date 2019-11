Die SPD in Sachsen-Anhalt lehnt die Ernennung des Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt, zum Staatssekretär im Magdeburger Innenministerium ab.

Das beschlossen der Landesvorstand und der Parteirat in Dessau-Roßlau. Die Personalie passe in keiner Weise zum Anspruch des Ministerpräsidenten, mehr Ostdeutsche in Führungspositionen zu holen, erklärte der Landesvorsitzende Lischka. Man werde der Ernennung Wendts weder im Kabinett noch im Koalitionsausschuss zustimmen.



Bereits gestern war die Personalie bei Grünen und Linken auf Kritik gestoßen. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Striegel sprach von einer Belastung für die Koalition aus CDU, SPD und Grünen, weil Wendt als Law-and-Order-Verfechter bekannt sei. Linken-Fraktionschef Lippmann meinte, mit der Entscheidung würden diejenigen in der CDU gestärkt, die die inhaltliche Verbindung zur AfD ausbauen wollten.