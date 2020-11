Die Vorsitzende des Bundestags-Medienausschusses, Budde, warnt davor, dass CDU und AfD in Sachsen-Anhalt gegen einen höheren Rundfunkbeitrag stimmen könnten.

Die SPD-Politikerin sagte der Deutschen Presse-Agentur, ein gemeinsames Nein der beiden Fraktionen wäre ein fatales Signal - für die öffentlich-rechtlichen Sender ebenso wie für die Koalition in Sachsen-Anhalt. In dem Bundesland regiert ein Bündnis aus CDU, SPD und Grünen. Während SPD und Grüne die Beitragserhöhung mittragen, hält die CDU die Reformen in den Sendern noch nicht für ausreichend. Die AfD als größte Oppositionspartei lehnt das Beitragssystem grundsätzlich ab.



Der Rundfunkbeitrag für ARD, ZDF und das Deutschlandradio soll auf Empfehlung der zuständigen Fachkommission um 86 Cent auf 18,36 Euro steigen. Dem müssen alle Landtage zustimmen, sonst würde die Erhöhung zunächst gestoppt.

