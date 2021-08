Die SPD in Sachsen-Anhalt will keinen Untersuchungsausschuss zum ungeklärten Feuer-Tod des Asylbewerbers Oury Jalloh.

Der Vorstand habe entschieden, den Beschluss vom Juli 2020 vorläufig nicht zu vollziehen, teilte die SPD in Magdeburg mit. Mit dem Abschlussbericht der Sonderbeauftragten vor einem Jahr sei bereits ein wesentliches Erkenntnisinteresse erfüllt, hieß es. Kritik kam von Linken und Grünen. Für die Angehörigen und alle, die auf Aufklärung hofften, sei die Situation seit langem unerträglich, hieß es. Mit dem Nein der SPD fehlt die Mehrheit für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses.



Jalloh war im Januar 2005 gefesselt in einer Dessauer Polizeizelle ums Leben gekommen. Sein Körper wies schwere Verbrennungen auf. Die genauen Umstände des Todes konnten auch in zwei Gerichtsverfahren nicht geklärt werden. Der Landtag hatte deshalb Sonderberater eingesetzt.

