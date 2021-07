In Sachsen-Anhalt können Anfang nächster Woche die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, SPD und FDP beginnen.

Ein Landesparteitag der SPD in Leuna billigte am Abend die Aufnahme von Gesprächen, wie die Partei mitteilte. Es war die letzte Hürde für die auf mehrere Wochen angesetzten Verhandlungen über eine künftige Regierung. Die Landesvorstände von CDU und FDP hatten bereits einen Tag zuvor grünes Licht gegeben. Bisher regiert die CDU von Ministerpräsident Haseloff in Magdeburg mit SPD und Grünen.



Bei der Landtagswahl vom 6. Juni war die CDU mit deutlichen Abstand stärkste Kraft geworden. Im neuen Magdeburger Landtag sind zudem Linke, SPD, Grüne sowie erstmals seit zehn Jahren wieder die FDP vertreten.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.