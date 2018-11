Nach dem Brandanschlag auf ein ausgestelltes Flüchtlingsboot in Wittenberg sucht der Staatsschutz weiterhin nach möglichen Zeugen.

Bislang habe sich noch niemand gemeldet, teilte ein Polizeisprecher in Dessau-Roßlau mit. Man gehe von einem politisch motivierten Hintergrund der Tat aus. Auf dem ausgebrannten Boot habe ein Spürhund Brandmittel ausfindig gemacht. Die Spuren seien gesichert worden. Der Sprecher führte aus, in die Ermittlungen sei auch aufgenommen worden, dass auf einer Seite des verbrannten Bootes eine Inschrift von einem rechtsextremen Netzwerk entdeckt worden sein soll. Die "Mitteldeutsche Zeitung" erinnerte daran, dass seitens der AfD schon vor Längerem die Forderung formuliert worden sei, das Boot zu entsorgen.



Das Boot war am frühen Samstagmorgen bei einem Brand vollständig zerstört worden. Es handelte es sich um ein Exponat der Weltausstellung zum Reformationsjubiläum 2017. Es hatte im Jahr 2013 insgesamt 244 Frauen, Männer und Kinder unversehrt von Libyen nach Sizilien gebracht. In Wittenberg sollte es eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Flucht anregen. Das 23 Tonnen schwere Boot trug den arabischen Namen "al-Bahja" (Fröhlichkeit, Freude).