Der Streit um die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags belastet die Koalition aus CDU, SPD und Grünen in Sachsen-Anhalt.

Die Grünen drohen mit einem Ende der Zusammenarbeit, sollte die CDU bei der Landtagsabstimmung gemeinsam mit der oppositionellen AfD die Beitragsanhebung ablehnen. Die CDU müsse sich entscheiden, ob sie das Bündnis der Stabilität in der politischen Mitte fortsetzen wolle, erklärte der Grünen-Landesvorstand in Magdeburg. Zugleich verwiesen die Grünen darauf, dass sich alle drei Koalitionspartner in ihrem Vertrag zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekannt hätten. Auch die SPD hatte an den Koalitionspartner appelliert, nicht mit der AfD zusammen zu stimmen.



Hintergrund ist die Ankündigung der CDU-Landtagsfraktion, bei der für Dezember geplanten Abstimmung über den Medienänderungs-Staatsvertrag gegen die Anhebung der öffentlich-rechtlichen Gebühren zu stimmen. Auch die AfD lehnt die Beitragserhöhung ab.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.