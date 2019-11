Die AfD hat die abgesagte Ernennung des Polizeigewerkschafters Wendt zum neuen Innenstaatssekretär von Sachsen-Anhalt kritisiert.

Das sei typisch CDU, sagte Parteichef Gauland. Sobald es etwas Gegenwind gebe, knicke die Union ein. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Mrosek fügte hinzu, die Christdemokraten würden die Entscheidung "noch schwer bereuen". Ähnlich äußerte sich der sachsen-anhaltische Chef der "Werte-Union", Gondro.



SPD und Grünen, die mit der CDU im Land regieren, begrüßten die Entwicklung. Der Grünen-Innenexperte Striegel sagte, aus seiner Sicht sei es staatspolitisch die einzig richtige Entscheidung. Die Reaktion Wendts auf die geplatzte Ernennung zeige, dass er für das Amt ungeeignet sei. SPD-Landeschef Lischka meinte, wenn er die Äußerungen von Wendt lese, komme er zu dem Schluss, alles richtig gemacht zu haben.

Stahlknecht und Wendt mit unterschiedlichen Aussagen

Landes-Innenminister Stahlknecht, CDU, hatte zuvor mitgeteilt, nach Erörterung der politischen Lage habe Wendt auf seine Berufung verzichtet. Details nannte er unter Verweis auf die Vertraulichkeit des Gesprächs mit Wendt nicht. Wendt selbst sagte der "Bild"-Zeitung, die CDU habe ihr Angebot zurückgezogen: "Die CDU ist vor Linken, Grünen und Sozialdemokraten eingeknickt und hat kapituliert. Das Kommando dazu kam aus dem Kanzleramt." Auf Facebook führte der amtierende Bundeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) aus, er hätte Sachsen-Anhalt gern gedient. "Lügen und Heuchler haben das verhindert."



Um die Berufung von Wendt hatte es in der schwarz-rot-grünen Koalition in Magdeburg Streit gegeben. SPD und Grüne hatten erklärt, seiner Ernennung nicht zuzustimmen. Als Hauptgrund gilt, dass Wendt mehrere Jahre lang ein Teilzeitgehalt als Polizist bezog, obwohl er hauptamtlich als Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft arbeitete. Zudem wird ihm vorgeworfen, mit seinen Äußerungen in der Vergangenheit Ressentiments gegen Bevölkerungsgruppen geschürt zu haben.