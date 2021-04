Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Polizeiarbeit beim rechtsterroristischen Anschlag in Halle hat seinen Bericht vorgelegt.

Er bemängelt unter anderem fehlende Notrufkapazitäten und Probleme bei der Weitergabe von Informationen. Auch wenn der Täter binnen eineinhalb Stunden festgenommen worden sei, sei das Informationsmanagement problembehaftet, sagte der Ausschussvorsitzende Striegel von Bündnis 90/Die Grünen. Das müsse für vergleichbare Einsatzsituationen verbessert werden.



Der Ausschuss des Landtages in Magdeburg hatte sich vornehmlich mit dem Polizeieinsatz am Tattag und dem behördlichen Handeln in den Wochen danach befasst. Am 9. Oktober 2019 hatte ein schwerbewaffneter Mann versucht, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur in die Synagoge von Halle einzudringen. Er gelangte jedoch nicht in das Gebäude und erschoss daraufhin zwei Menschen auf der Straße und in einem Imbiss.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.