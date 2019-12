Im Landtag von Sachsen-Anhalt beginnt heute der Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf die Synagoge in Halle mit der Arbeit.

Das Gremium konstituiert sich am Vormittag. Es soll auf Antrag der AfD-Fraktion unter anderem klären, warum die Sicherheitsbehörden vorab keine erhöhte Gefahr für die Synagoge gesehen hatten, obwohl der höchste jüdische Feiertag begangen wurde. Auch der Polizeieinsatz sowie die Sicherheitskonzepte des Landes werden beleuchtet. - In Halle hatte ein schwer bewaffneter Mann am 9. Oktober versucht, in die Synagoge einzudringen. Auf der Straße erschoss er zwei Menschen.