Der vorgezogene Corona-Impfstart in Sachsen-Anhalt hat für Verstimmung in der Politik gesorgt.

Ministerpräsident Haseloff sagte, er habe durch eine SMS von Bundesgesundheitsminister Spahn davon erfahren und sei ebenso verwundert gewesen wie dieser. Spahns Sprecher teilte der "Bild am Sonntag" mit, der Impfbeginn im sachsen-anhaltischen Halberstadt sei zwar ein erster, wichtiger Schritt aus der Pandemie. Allerdings hätte man mit allen EU-Staaten und allen 16 Bundesländern vereinbart gehabt, an diesem Sonntag mit den Impfungen zu beginnen.



In einem Seniorenzentrum hatten gestern mehrere Bewohner die erste Dosis des Biontech/Pfizer-Vakzins erhalten. Das Impfzentrum im Landkreis Harz verteidigte das Vorgehen: Es sei immer gesagt worden, bei Corona zähle jeder Tag.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.