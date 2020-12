In Sachsen-Anhalt ist weiter unklar, ob die schwarz-rot-grüne Koalitionsregierung einer Erhöhung des Rundfunkbeitrags zustimmen wird. Nach mehrstündigen Verhandlungen verschob der Medienausschuss im Magdeburger Landtag eine Entscheidung zu dem Thema.

Der Grünen-Vorsitzende Striegel sagte dazu, es gebe keine Einigung, weitere Gespräche seien nötig. Ein Votum ist jetzt für den 9. Dezember geplant. Zuletzt hatte die CDU-Landtagsfraktion in dem Streit ihre ablehnende Haltung zu einer Erhöhung des Rundfunkbeitrags bekräftigt. Sie forderte die von Ministerpräsident Haseloff geführte Landesregierung laut einem Beschluss von heute dazu auf, den Staatsvertrag neu zu verhandeln.



Damit würde es nicht wie geplant Mitte Dezember im Landtag zur Abstimmung über den Medienrechtsänderungsstaatsvertrag kommen, dessen Kern die Beitragserhöhung ist. Die vorgelegte Beschlussempfehlung begründete die CDU-Fraktion unter anderem mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie für Privathaushalte und Unternehmen. Deshalb seien Nachverhandlungen geboten. Zugleich bekräftigte die CDU ihre Forderungen nach Reformen und mehr Einsparungen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Medienrechtler halten das Vorgehen für aussichtslos. (Hören Sie dazu ab 15.35 Uhr ein Interview in unserer Sendung @mediasres)

Verweis auf Corona-Krise

In der "Kenia"-Koalition von CDU, SPD und Grünen gibt es seit Wochen Streit über den Rundfunkbeitrag. SPD und Grüne drohen mit einem Ende des Regierungsbündnisses, sollte die CDU gemeinsam mit der AfD gegen den Staatsvertrag stimmen. Ebenso wie die Christdemokraten lehnt auch die AfD die Beitragserhöhung ab. Im Parlament haben beide Fraktionen zusammen eine Mehrheit.



Grünen-Fraktionschefin Lüddemann kritisierte, Haseloff sei offenbar bereit, für die Einigkeit seiner Landtagsfraktion einen bundesweiten Vertrag und das Miteinander der bundesweit ersten Kenia-Koalition zu kippen und die Axt an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu legen.

Raab (SPD) lehnt Nachverhandlungen ab

Die rheinland-pfälzische Medienstaatssekretärin Raab hält Nachverhandlungen des Staatsvertrags für unrealistisch. Die anderen Länder könnten einen "solchen Vorschlag, soweit er darauf zielt, die Beitragsanpassung jetzt nicht umzusetzen, sondern zu verschieben" nicht aufgreifen, teilte Raab, die Koordinatorin der Rundfunkkommission der Länder ist, in Mainz mit.



Raab verwies darauf, dass der Medienänderungsstaatsvertrag bereits in zwölf Ländern mit großer Mehrheit in den Landtagen angenommen wurde. Bei dem Staatsvertrag handle es sich um eine gesamtstaatliche Verantwortung, die die Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sichert. Auch ein von der Sachsen-Anhalt-CDU gefordertes Ergänzungsgutachten der unabhängigen Expertenkommission KEF, die die Beitragserhöhung so empfohlen hatte, würde Raab zufolge kaum zu einem anderen Ergebnis führen.

Einstimmiger Beschluss aller Landtage nötig

Damit der Rundfunkbeitrag zum 1. Januar wie geplant um 86 Cent auf 18,36 Euro steigen kann, ist ein einstimmiger Beschluss aller Länderparlamente nötig. Das würde die CDU in Sachsen-Anhalt mit einem Nein boykottieren. SPD, Grüne und Linke wollen dem hingegen zustimmen. Sollte der Vertrag nicht bis Jahresende von allen Ländern ratifiziert werden, werde er gegenstandslos. Dies würde zu einer Unterfinanzierung der Sendeanstalten führen.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.