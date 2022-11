Sachsen-Anhalts ehemaliger Finanzminister Jens Bullerjahn (SPD) (dpa / picture alliance / Jens Wolf)

Das teilte ein Regierungssprecher in Magdeburg mit. Der SPD-Politiker Bullerjahn leitete von 2006 bis 2016 das Finanzressort in dem Bundesland. Seine politische Karriere begann er auf Kommunalebene. Ab 1990 war er Mitglied des Landtags von Sachsen-Anhalt. Vor sechs Jahren zog sich Bullerjahn aus gesundheitlichen Gründen aus der Politik zurück. In diesem Jahr machte er öffentlich, dass er an der seltenen Nervenkrankheit ALS leidet.

