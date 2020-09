Auch ein Leipziger Polizist steht unter Rechtsextremismus-Verdacht und ist mit sofortiger Wirkung von den Dienstgeschäften ausgeschlossen worden.

Gegen den Mann werde wegen Äußerungen in einem Chat ermittelt, teilte die Polizei mit. Es bestehe ein dringender Verdacht. Die Polizeidirektion sei vom Landeskriminalamt in Baden-Württemberg über Erkenntnisse aus dem Chatverlauf informiert worden. Nähere Angaben zu dem Beamten machte die Polizei nicht. Die "Soko Rex" des sächsischen Landeskriminalamtes habe die Ermittlungen übernommen. Der Polizeivollzugsbeamte müsse nun mit strafrechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen rechnen.



Leipzigs Polizeipräsident Schultze erklärte, er sei "sehr enttäuscht". Das Handeln eines Einzelnen wirke sich einmal mehr auf das Ansehen der gesamten Polizei aus. Rechtsextremistisches Gedankengut habe in den Polizei nichts zu suchen. Dessen Existenz dürfe daher nicht kleingeredet werden.



Zuletzt waren gegen mehr als 30 Polizistinnen und Polizisten in Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern dienstrechtliche Schritte eingeleitet worden wegen des Verdachts auf rechtsextremistischen und rassistischen Äußerungen. Die Fälle heizten eine bundesweite Debatte über die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Untersuchungen zum Ausmaß des Problems innerhalb der Polizeien an.

