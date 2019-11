In Sachsen hat es wieder einen Brandanschlag auf Baufahrzeuge gegeben, der nach Einschätzung des Landeskriminalamtes linksextremistisch einzustufen ist.

Den Angaben zufolge entstand bei dem Brand in Rodewisch in der Nähe von Zwickau ein Schaden von etwa 400.000 Euro. Das LKA teilte mit, in Würdigung der vorliegenden Umstände sei davon auszugehen, dass die Straftat politisch linksextremistisch motiviert sei. Die geschädigte Firma war den Angaben zufolge bereits im August das Ziel eines Anschlages. Das LKA ermittelt zudem in einem ähnlichen Vorfall, der sich vergangene Nacht in Bautzen ereignete. Zuständig ist in beiden Fällen das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum.



In Sachsen hat es in den vergangenen Monaten immer wieder Brandanschläge auf Baustellen gegeben, auch in Leipzig. Der dortige Oberbürgermeister Jung hatte Mitte Oktober erklärt, er habe kein Verständnis für Menschen, die sich vom Eigentumsbegriff schon längst verabschiedet hätten.