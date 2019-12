In Sachsen haben CDU, Grüne und SPD ihren Koalitionsvertrag vorgestellt.

Ministerpräsident Kretschmer von der CDU sagte in Dresden, es sei geglückt, eine Koalition zu bilden, die stabil und in gegenseitigem Vertrauen fünf Jahre für das Land arbeiten wolle. Man habe das gemeinsame Ziel, Sachsen zu einem innovativen, weltoffenen und lebenswerten Land zu machen. SPD-Landeschef Dulig erklärte, das Bündnis könne Sachsen gerechter machen.



CDU, SPD und Grüne hatten knapp sechs Wochen über ihr sogenanntes Kenia-Bündnis verhandelt. Über den Koalitionsvertrag wollen SPD und Grüne noch ihre Mitglieder abstimmen lassen, bei der CDU soll ein Parteitag die Koalition endgültig besiegeln.



Die CDU war bei der Landtagswahl am 1. September stärkste Kraft vor der AfD geworden.