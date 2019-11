Knapp drei Monate nach der Landtagswahl in Sachsen haben sich CDU, Grüne und SPD offenbar auf einen Koalitionsvertrag geeinigt.

Die drei Parteien kündigten für morgen Mittag eine gemeinsame Erklärung zum Abschluss der Verhandlungen an. Zuvor wollen sie im Landtag noch einmal in großer Runde zusammenkommen. CDU, SPD und Grüne hatten vor knapp sechs Wochen Koalitionsverhandlungen aufgenommen. Das Dreierbündnis ist für die sächsische CDU unter Ministerpräsident Kretschmer die einzige Möglichkeit, eine regierungsfähige Mehrheit ohne die AfD zu organisieren. Diese war bei der Landtagswahl am 1. September zweitstärkste Kraft hinter der CDU geworden.