In Sachsen wollen CDU, Grüne und SPD heute ihren Koalitionsvertrag vorstellen.

Am Mittag kommen die drei Parteien im Landtag zunächst noch einmal in großer Runde zusammen. Im Anschluss wollen Ministerpräsident Kretschmer von der CDU, SPD-Chef Dulig und die beiden Grünen-Verhandlungsführer Meier und Günther die Vereinbarung präsentieren. Damit gehen sechswöchige Verhandlungen zu Ende. - Die CDU war bei der Landtagswahl am 1. September stärkste Kraft vor der AfD geworden. Kretschmer hatte ein Bündnis mit der AfD oder den Linken kategorisch ausgeschlossen.