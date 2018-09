Knapp zwei Wochen nach dem Beginn der teils aggressiver Proteste haben sich in Chemnitz erneute Tausende Demonstranten versammelt.

Zugleich setzten die Kulturbetriebe der Stadt mit einem Open-Air-Konzert ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit, Hetze und Gewalt. Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Guillermo García Calvo erklang Beethovens 9. Sinfonie. Die 4.500 Sitzplätze auf dem Theaterplatz waren komplett belegt. Dazu standen noch mehrere Hundert Menschen am Rand. Wegen eines heftigen Wolkenbruchs wurde das Konzert für eine Viertelstunde unterbrochen. Die Besucher blieben und zogen Regenponchos über. Anfang der Wochen waren 65.000 Menschen zu einem Konzert unter dem Motto "Wir sind mehr" nach Chemnitz gekommen. Es spielten unter anderem die Bands Tote Hosen, Kraftklub und Feine Sahne Fischfilet.



Einem Aufruf des rechtsradikalen Bündnisses "Pro Chemnitz" folgten am Abend nach Angaben der Polizei rund 2.350 Teilnehmer. Angemeldet gewesen waren 1.000. Die Zahl der Gegendemonstranten aufseiten des Bündnisses "Chemnitz nazifrei" gab die eine Polizeisprecherin mit 1.000 Frauen und Männer an. Es sei fast störungsfrei geblieben, hieß es. Sechs Verstöße gegen das Vermummungsverbot seien registriert worden.