Sachsens Wirtschaftsminister Dulig pocht auf die Ansiedlung von mehr Bundesbehörden in Ostdeutschland.

Von den 50 bestehenden gebe es dort gerade einmal drei, sagte der Ostbeauftragte der SPD der Deutschen Presseagentur. Außerdem seien nur 1,7 Prozent der Spitzenpositionen mit Ostdeutschen besetzt. Diese Unausgewogenheit schade dem Vertrauen in den Staat. Die strukturschwachen Regionen benötigten Forschungsinstitutionen und mehr Ausbildungseinrichtungen etwa von Bundespolizei oder Zoll.



Dulig plädierte ferner für eine Wahrheits- oder Versöhnungskommission zur gesamtdeutschen Aufarbeitung der Nachwendezeit. Man habe tausende DDR-Betriebe abgewickelt, viele Menschen hätten ihre Jobs verloren. Lebensleistungen würden nicht anerkannt, was Experten zufolge bei vielen Ostdeutschen ein Gefühl des Abgehängtseins verstärke, betonte der Landeswirtschaftsminister. - Kanzlerin Merkel wird heute zu einem Besuch in Sachsen erwartet.