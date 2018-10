Die Polizei in Sachsen hat eine Frau aus Syrien festgenommen, die Propaganda für die Terrormiliz IS gemacht haben soll.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Dresden wurde die 36-Jährige bereits in Untersuchungshaft genommen. Sie stehe im Verdacht, in sozialen Netzwerken um Unterstützer für den IS geworben zu haben.